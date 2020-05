Erste Sanierungsmaßnahmen der Kliniken Nordoberpfalz AG

Die Kliniken Nordoberpfalz AG bringt erste Sanierungsmaßnahmen auf den Weg. Und es wird ein harter Kurs eingeschlagen. Unmittelbar betroffen sind die Standorte Waldsassen und Vohenstrauß.

So wird der Betrieb der Orthopädischen Rehabilitation in Waldsassen nach Bewältigung der Corona-Pandemie nicht wieder aufgenommen. Der Standort Vohenstrauß scheidet zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus der akutstationären Versorgung aus. Wie beide Standorte zukünftig genutzt werden, dazu laufen derzeit Gespräche. Möglich wären ein Gesundheitszentrum, die Integration von Arztpraxen oder eine Umwidmung in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung. Ob das Personal an anderen Standorten der Kliniken Nordoberpfalz AG beschäftigt werden kann, wird aktuell geprüft.