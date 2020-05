Den Bürgerinnen und Bürgern in der Oberpfalz gebührt der ausdrückliche Respekt der Polizei.

Denn in der vergangenen Freinacht wurde die Polizei in der Oberpfalz nur sehr vereinzelt zu kleineren Einsätzen beziehungsweise Störungen gerufen. So wurde beispielsweise in Rötz der Inhalt einer Mülltonne über einem geparkten Auto ausgekippt. Größere Störungen wurden nicht verzeichnet.