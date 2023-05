Gestohlener Geldbetrag fast vollständig sichergestellt

Im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Überfall auf einen Werttransporter in Cham hat die Polizei nun fast den Rest der Beute, nämlich über 800.000 Euro, sichergestellt.

Zu dem Fake-Überfall war es am 17. April gekommen. Der 55-jährige Fahrer des Werttransporters gestand während der Ermittlungen, nachdem er sich in Widersprüche verwickelt hatte, dass er den Geldbetrag selbst gestohlen und an die 27-jährige Tochter seiner Lebensgefährtin übergeben hat.

Bei Wohnungsdurchsuchungen des Paares fanden Polizisten einen hohen Geldbetrag, der aus dem Transporter stammte. Zur Höhe des gefundenen Betrags machte die Polizei damals keine Angaben. Der Mann, seine Lebensgefährtin und die Tochter befinden sich nach wie vor in Untersuchungshaft.