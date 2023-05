Neuer Ferienbus fährt Schwandorfer Seen an

Der Landkreis Schwandorf hat ab sofort ein neues Mobilitätsangebot. Mit Beginn der Pfingstferien ab Samstag geht der Ferienbus an den Start. Und der befördert die Fahrgäste an den Steinberger See und den Murner See.

er Fahrplan wurde so gestaltet, dass eine Verknüpfung mit anderen Buslinien und vor allem mit den Zugverbindungen am Bahnhof in Schwandorf möglich ist. Somit profitieren auch Touristen von der Abdeckung der gesamten Reisekette durch öffentliche Verkehrsmittel.

Der Landkreis lässt zudem die Anerkennung des Deutschlandtickets zu. Der Ferienbus verkehrt in den Pfingst- und Sommerferien täglich. Auch während der Schulzeiten fährt der „Ferienbus“, da aber nur an den Wochenenden und Feiertagen.