Weidenberg: Mann verletzt drei Menschen schwer

Stiche und Schnitte soll ein Mann in einer Unterkunft drei Menschen zugefügt haben. Eine Frau wird dabei am Montag lebensgefährlich verletzt.

Lebensgefährliche Stichverletzungen soll ein Mann in einer Unterkunft im Landkreis Bayreuth einer Frau zugefügt und zwei Bewohner mittelschwer verletzt haben. Der 23-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln demnach wegen Verdachts des versuchten Mordes in drei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.

Der Mann soll demnach am Montag aus bislang unbekannten Gründen zunächst die 29 Jahre alte Hausverwalterin in der Unterkunft in Weidenberg mit Stichen verletzt haben. Anschließend soll er zwei weiteren Bewohnern im Alter von 16 und 51 Jahren Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben. Sicherheitskräfte überwältigten den 23-Jährigen, wie es hieß. Welches Tatwerkzeug der Mann verwendete, ermittelte die Polizei eigenen Angaben zufolge.

Zustand der Frau inzwischen stabil

Ein Rettungshubschrauber habe die 29-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Ihr Gesundheitszustand sei inzwischen stabil, sagte ein Polizeisprecher. Mit mittelschweren Verletzungen kamen die beiden Bewohner demnach in Krankenhäuser.

Wegen der Spurensicherung konnten laut Polizeisprecher die übrigen Bewohner erst am späteren Montagabend zurück in die Unterkunft. Nun kam der 23-Jährige vor einen Ermittlungsrichter und befindet sich den Angaben zufolge seitdem in Untersuchungshaft. (dpa/lby/rr)