Unbekannter ersticht Kalb – weiteres Rind überlebt

Ein Zeuge wird nachts auf Geräusche auf einem Hof im oberfränkischen Döhlau aufmerksam – und macht dort eine grausame Entdeckung.

Ein Unbekannter hat in Döhlau (Landkreis Hof) auf ein Kalb eingestochen und es tödlich verletzt. Ein weiteres Kalb erlitt eine Verletzung über dem rechten Auge, wie die Polizei mitteilte. Ob ihm diese Verletzung zugefügt wurde oder es sich in der Aufregung selbst verletzte, war zunächst unklar.

Ein Zeuge habe in der Nacht zum Freitag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen Geräusche gehört und sei diesen nachgegangen. In einer Kälberhütte außerhalb des geschlossenen Stalls entdeckte er demnach ein blutendes Kalb mit einer Stichverletzung im Bereich der Lunge. Es sei noch vor Ort verendet. Das andere Kalb sei am Leben geblieben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Zeugenhinweise. (dpa/lby)