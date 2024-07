Gewitterrisiko in Bayern steigt – Auch Unwetter möglich

Starkregen und Hagel könnten vor allem am Alpenrand herunterkommen. Von Westen her könnten Gewitter in der Nacht aber auch weitere Regionen treffen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Teile von Bayern wieder Gewitter. Teils seien auch Unwetter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen möglich, teilte der DWD mit.

Der Montag zeigt sich bei Temperaturen von 27 Grad im Allgäu und 32 Grad in Mainfranken und an der Donau zunächst sonnig. Richtung Abend steigt das Gewitterrisiko am Alpenrand. Dann könnten örtlich heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter und Hagelkörner mit bis zu drei Zentimeter Durchmesser herunterkommen. Auch schwere Sturmböen mit bis zu 90 Kilometer pro Stunde seien nicht ausgeschlossen.

In der Nacht auf Dienstag könnten die unwetterartigen Gewitter von Westen her weitere Regionen treffen. Auch hier rechnet der Wetterdienst mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bis hin zu orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde. (dpa/lby)

