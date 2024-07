Betrunkener will aus Fenster pinkeln und stürzt in die Tiefe

Schwimmkurse in Bayern sind rar Wer schwimmen kann, ist beim Strandurlaub klar im Vorteil. Das wissen auch …

Schwimmkurse in Bayern sind rar Wer schwimmen kann, ist beim Strandurlaub klar im Vorteil. Das wissen auch …

Viel Regen und teils Hagel könnte vor allem am Alpenrand herunterkommen. Auch …

Schauer und Gewitter im Freistaat – Unwetter möglich Viel Regen und teils Hagel könnte vor allem am Alpenrand herunterkommen. Auch …

Schauer und Gewitter im Freistaat – Unwetter möglich Viel Regen und teils Hagel könnte vor allem am Alpenrand herunterkommen. Auch …

Ein Bundeswehr-Konvoi aus rund 200 Fahrzeugen wird am Donnerstag auf …

Bundeswehr-Konvoi fährt quer durch Bayern Ein Bundeswehr-Konvoi aus rund 200 Fahrzeugen wird am Donnerstag auf …

Bundeswehr-Konvoi fährt quer durch Bayern Ein Bundeswehr-Konvoi aus rund 200 Fahrzeugen wird am Donnerstag auf …

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa