Gleich 2 Fälle von Internetbetrug

Gleich zwei Fälle von Internetbetrug wurden der Polizei in Tirschenreuth gemeldet.

Zunächst erstattete ein 33-Jähriger Anzeige, weil er auf ein gefaktes Internetportal hereingefallen war. Darin war ihm eine Mietwohnung in Köln angeboten worden, für die er insgesamt 3 600 Euro auf ein niederländisches Konto überwies. Wie sich herausstellte existierte die angepriesene Wohnung in Köln gar nicht. Weiterhin erstattete eine 44-Jährige Anzeige, nachdem sie zu Unrecht von einem Inkassobüro angemahnt worden war. Sie sollte Forderungen in Höhe von 736 Euro begleichen. Jedoch hatte sie gar keine Leistungen der angeblichen Gläubiger-Firma in Anspruch genommen. Folglich kam ihr das Ganze spanisch vor und sie kam den Forderungen -zu Recht- nicht nach.