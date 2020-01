Zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Regensburg

In Regensburg ist es gestern am späten Nachmittag zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

Betroffen war zum Einen ein Haus in der Nähe des Westbades. Dort drangen die bislang unbekannten Täter über die Terrasse ein und entwendeten Schmuck und Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich. Bei einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus im Graßer Weg wurden sämtliche Räume durchwühlt. Hier ist die Schadenshöhe noch unklar. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kripo Regensburg unter der Rufnummer 0941-5062888 entgegen.