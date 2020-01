Grammer baut Sitze für Hochgeschwindigkeitszug

Die Amberger Grammer AG liefert innovative Sitze für einen neuen Hochgeschwindigkeitszug von Alstom. Das Unternehmen hat jetzt einen Vertrag mit dem französischen Bahnhersteller unterzeichnet.

Das Sitzsystem für bis zu 200 Züge ist eine komplette Neuentwicklung, die in Sachen Design, Ergonomie, Komfort und Sicherheit neue Maßstäbe setzt. Grammer beliefert bereits jetzt Kunden in aller Welt mit Sitzlösungen für den Fern- und Nahverkehr. Das Amberger Unternehmen beschäftigt über 15.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.