Großbrand in einem Recyclinghof in Regensburg

In Regensburg ist es gestern Abend zu einem Großbrand in einem Recyclinghof gekommen. Gegen 21 Uhr 20 wurde ein Feuer in einer Lagerhalle des Recyclinghofes in der Werner-Heisenberg-Straße gemeldet.

Dort entzündete sich aus bislang ungeklärter Ursache der in der Halle gelagerte Hausmüll. Die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile unter Kontrolle bringen. Das Ablöschen der letzten Glutnester wird jedoch noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Am Brandort kommt es daher noch immer zu sichtbarer Rauchentwicklung. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.