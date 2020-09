BayernWLAN mit Sonnenenergie in Nittendorf

„Surfen im Internet – gratis, unkompliziert und mit 100 Prozent Sonnenenergie: Das gibt es ab sofort mit dem BayernWLAN in Nittendorf.“

Finanz- und Heimatminister Füracker hat am Samstag in Nittendorf einen neuartigen, solarbetriebenen Hotspot für das BayernWLAN freigeschaltet. In einer sogenannten WLAN-Solarsäule ist ein Solarmodul verbaut und zusätzlich auch noch eine Batterie, damit das WLAN auch verfügbar ist, wenn keine Sonne scheint. Die neue WLAN-Solarsäule versorgt zwei Bushaltstellen im Markt und ergänzt damit das BayernWLAN-Angebot optimal und sogar CO2-neutral. Die Verfügbarkeit von kostenlosem WLAN sei laut Füracker die Basis für eine erfolgreiche Digitalisierung und werde daher auch weiter ausgebaut.