Großbrand in einer Holzbau-Firma in Weiding im Landkreis Cham. Dort ist Dienstagvormittag in einer Halle, in der Hackschnitzel getrocknet werden, ein Feuer ausgebrochen.

Es breitete sich in kürzester Zeit über das gesamte Gebäude aus. Eine an der Halle angebaute weitere Halle, konnte gesichert werden. Aktuell ist immer noch ein Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, sie dürfte aber in Millionenhöhe liegen.