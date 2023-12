Große Bescherung am ersten Weihnachtsfeiertag

© Foto: Kliniken Nordoberpfalz, Michael Reindl

Besinnlichkeit am Heiligen Abend, großer Trubel am ersten Weihnachtsfeiertag – so lautet die Weihnachtsbilanz für den Kreißsaal und die Geburtsstation am Klinikum Weiden.

Ausnahmsweise gab es in diesem Jahr nämlich kein Christkind – dafür kamen am ersten Weihnachtsfeiertag gleich acht Kinder zur Welt.

Vier Mädchen und vier Jungen erblickten am 25.12. das Licht der Welt – richtig viel Trubel also am ersten Weihnachtsfeiertag, während es am Heiligen Abend ruhig blieb.

Einen Tag später am zweiten Weihnachtsfeiertag war es im Vergleich zum 25.12. dann deutlich ruhiger. Bis zum späten Nachmittag wurden zwei weitere Mädchen geboren.