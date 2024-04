Große Polizeiübung in Weiden am Samstag

Am Samstag werden in Weiden zahlreiche Polizeikräfte und Einsatzfahrzeuge in der Stadt zu sehen sein. Doch es gibt keinen Anlass zur Beunruhigung: Es handelt sich lediglich um eine große polizeiliche Einsatzübung.

Ziel ist es, die Beamten auf gefährliche oder lebensbedrohliche Situationen vorzubereiten, die im Alltag jederzeit eintreten können. Die Übung findet im Bereich der Agentur für Arbeit zwischen 6 und 18 Uhr statt. Während dieser Zeit ist mit Halteverboten und Straßensperrungen zu rechnen.

Bereits ab Freitag um 17 Uhr bis zum Ende der Übung besteht auf beiden Realschulplätzen und auf dem Rathausparkplatz ein absolutes Halteverbot. Außerdem werden Teile der Weigelstraße und der Bernhard-Suttner-Straße gesperrt sein.