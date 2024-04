Weiden: Defekter Akku löst Brand aus

In Weiden kam es am Dienstag zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer weitete sich dann auch auf ein Nachbargebäude aus.

Ein 68-jähriger Mann erlitt mittelschwere Verletzungen und musste per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, eine 31-jährige Frau kam mit leichten Verletzungen davon. Die Brandursache scheint ein defekter Akku zu sein. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei war im Einsatz.

Für die Landung des Rettungshubschraubers musste der Rotkreuzplatz kurzzeitig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die Polizei ermittelt weiterhin die genauen Umstände des Vorfalls.