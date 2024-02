In Wörth an der Donau im Kreis Regensburg löste am Sonntag ein 17-Jähriger einen Polizei-Großeinsatz aus, weil er zwei Spielzeugwaffen mit sich führte, die echten Langwaffen zum Verwechseln ähnlich sahen.

Der Polizei war vorher gemeldet worden, dass eine dunkel gekleidete Person mit zwei Langwaffen in der Stadt unterwegs sei. Die Beamten stellten das Spielzeug sicher und zeigten den Jugendlichen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz an.