Großeinsatz wegen Spielzeugwaffe in Regensburg

Am Freitagabend ist es in Regensburg zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Grund dafür war ein Jugendlicher, der mit einer Schusswaffe hantierte und damit Personen bedrohte.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Jugendlichen. In der Albertstraße kontrollierten die Beamten schließlich eine größere Gruppe an Personen. Dabei warf einer aus der Gruppe die besagte Schusswaffe in einen angrenzenden Busch. Die Schusswaffe stellte sich letztendlich als Spielzeugwaffe heraus, sah aber aus größerer Entfernung täuschend echt aus und gilt somit als „Anscheinswaffe“. Besitzer dieser Waffe war ein 15-Jähriger aus Regensburg. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Waffengesetz.