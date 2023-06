Großer Andrang beim Frauenpreisschafkopf

Die aufgestellten Tische und Stühle reichten bei Weitem nicht aus – so groß war der Andrang beim diesjährigen Frauenpreisschafkopf des Freilandmuseums Oberpfalz. 98 Frauen aus der gesamten nördlichen und mittleren Oberpfalz pilgerten dafür am vergangenen Freitag ins Bauernmuseum in Perschen.

Mit „Willkommen zum Klassentreffen“ begrüßte der Schafkopflehrer und Moderator des Abends Heiner Kohl die Spielerinnen und sorgte damit für einige Schmunzler. Denn viele von ihnen hatten zuvor einen Kurs bei ihm gemacht oder nahmen bereits zum wiederholten Male an dem Turnier teil.

Dass Glück und Können die zwei Geschwister des Schafkopfspiels sind, belegte die Siegesliste, die von 61 bis 17 Pluspunkten aus dem einen Durchgang mit 30 Spielen reichte.

Jede Frau konnte Dank der reichhalten Gutscheine und Sachspenden mit einem vorzeigbaren Preis den Heimweg antreten, darunter die 12-jährige Linda Kraus aus Weiden, die mit einem flotten Spiel und 39 Punkten einen guten Mittelplatz erkämpfte.

Kohl bedankte sich beim Freilandmuseum Oberpfalz für die Organisation des Abends. Der Dank gelte aber eigentlich Kohl selbst, so das Team des Freilandmuseums. Denn er habe die Frauen nicht nur auf das Turnier vorbereitet, sondern mit seiner kurzweiligen und stimmigen Moderation den Preisschafkopf sehr unterhaltsam gemacht.