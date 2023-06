Einen Hund bei Hitze im Auto zurückzulassen geht gar nicht. Ein Passant beobachtete am Dienstag in Wackersdorf im Kreis Schwandorf genau so einen Fall.

Als die Autoinsassen nach nur 5 Minuten, aber bei über 30 Grad Außentemperatur, wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, sprach der Passant die beiden Verantwortlichen darauf an. Die Hundebesitzer zeigten sich jedoch uneinsichtig. Aus diesem Grund erstattete der Passant bei der Polizei Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.