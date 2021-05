Großes Manöver auf dem Truppenübungsplatz

Aktuell ist es wieder etwas lauter auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Über 60 Geschütze und Haubitzen sind im Einsatz. Dort läuft seit dem 3. Mai das große NATO-Manöver „Dynamic Front 21“.

In diesem Jahr findet die Übung in einem kleineren Rahmen statt. Trotzdem sind wieder 15 Nationen mit insgesamt 1.800 Soldaten in zwei Ländern vertreten. Denn nicht nur in der Oberpfalz, sondern auch in Torun in Polen wird geübt. Bei diesen multinationalen Übungen sollen die einzelnen Länder voneinander lernen und gleiche Standards schaffen.