Nachdem die 7-Tage-Inzidenzen sinken, treten heute wieder einige Lockerungen in Kraft.

Im Landkreis Amberg-Sulzbach z. B. liegt die Inzidenz seit drei Wochen stabil unter 100. U. a. sind dort Übernachtungen in Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen wieder erlaubt. In Weiden braucht es beispielsweise jetzt keine Terminvereinbarung und keinen Testnachweis mehr für die Außengastronomie. Was jetzt wo gilt, finden Sie zum Nachlesen hier:

Stadt Amberg

Stadt Weiden

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Schwandorf