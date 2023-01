Grüne Hausnummer verliehen

Seit 1999 gibt es im Landkreis Amberg-Sulzbach die „Grüne Hausnummer“. Über 100 Haushalte wurden seither für ihre Umweltbemühungen im eigenen Hausstand mit dem Gütesiegel des Landkreises ausgezeichnet.

Diese Woche kamen fünf weitere hinzu, nämlich der Haushalt von Kreisrat Dr. Martin Pöllath in Sulzbach-Rosenberg, gefolgt von den Familien Gotthans aus Hahnbach, Grötsch in Königstein und Palecki in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg. Die Preisträger punkteten u.a. bei moderner Heiztechnik, Denkmalschutz, Verkehr, Gebäudeausstattung und beim Wasser schonen. Zusätzlich zur „Grünen Hausnummer“ bekamen die prämierten Familien einen Gutschein für einen Obstbaum.