Jahn Feriencamps – Anmeldung ab sofort möglich

Auch in diesem Jahr finden in Ostbayern wieder zahlreiche Jahn Feriencamps für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren statt.

Über 40 Jahn Standortpartner in der Oberpfalz und Niederbayern bieten für jedes fußballinteressierte Kind eine sportliche Gestaltung der Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien an. Im letzten Jahr haben über 1.500 Kids an den dreitägigen Camps mit erfahrenen Trainern teilgenommen.

Die Anmeldung für die Jahn Fußballschule ist ab sofort unter https://www.ssv-jahnshop.de/ssv-jahn/jahn-feriencamps.htm möglich.