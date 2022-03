Guide Michelin: Sterne für die Oberpfalz

Welche Restaurants sind wirklich gut? Tipps gibt es etwa im „Guide Michelin“. Seit Mittwoch steht fest, welche Lokale sich dieses Jahr mit den heiß begehrten Sternen des Restaurantführers schmücken dürfen.

Das einzige Zwei-Sterne-Lokal der Oberpfalz ist weiterhin Oberndorfers Eisvogel in Neunburg vorm Wald. Einen Stern erkocht haben sich folgende Restaurants: Cheval Blanc in Illschwang, Leos bei Stephan Brandl in Bad Kötzting, Gregor`s Fine Dining in Rötz, SoulFood in Auerbach, in Regensburg Aska, Roter Hahn und Storstad und ganz neu mit dabei: Hummels Gourmetstube in Duggendorf.