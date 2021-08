Ein Autofahrer hat am Mittwoch im Vorbeifahren ein Hakenkreuz an einem Verkehrszeichen in Mötzing im Landkreis Regensburg bemerkt.

Der Mann verständigte sofort die Polizei. Das Hakenkreuz hatte ein Unbekannter vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an dem Vorfahrtszeichen angebracht. Das aus Kunststoff und Filz gefertigte NS-Symbol wurde mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Die Kripo Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.