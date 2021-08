Regionalmarkt Lappersdorf

Immer mehr Menschen legen Wert auf regionale Produkte und möchten wissen, wie diese erzeugt werden und woher sie kommen. Um das Angebot an heimischen Produkten und Besonderheiten noch bekannter zu machen, organisiert der Landkreis Regensburg am 19. September einen Markttag in Lappersdorf. Interessierte Erzeuger und Direktvermarkter sowie Organisation, die sich dort präsentieren möchten, sollen sich bis 1. September beim Landratsamt Regensburg melden.

Markttag ist am Sonntag, 19. September 2021, von 11 bis 16 Uhr auf dem Schulgelände des Gymnasiums Lappersdorf, Am Sportzentrum 2. Interessierte Erzeuger und Direktvermarkter sowie Organisationen melden sich bitte an bei: Landratsamt Regensburg, Sachgebiet Wirtschaft, Regionalentwicklung und Tourismus, Christine Lang, 0941 4009-469, oder per Mail an: regionalentwicklung@lra-regensburg.de