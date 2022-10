Am Samstag, den 1. Oktober, findet in Eslarn der NEW-Landkreislauf für …

NEW-Landkreislauf am 1. Oktober Am Samstag, den 1. Oktober, findet in Eslarn der NEW-Landkreislauf für …

NEW-Landkreislauf am 1. Oktober Am Samstag, den 1. Oktober, findet in Eslarn der NEW-Landkreislauf für …

Neustadt: Fehler in der ZENSUS-Software Das Landratsamt Neustadt/WN weist auf einen Fehler in der ZENSUS-Software hin. …

Neustadt: Fehler in der ZENSUS-Software Das Landratsamt Neustadt/WN weist auf einen Fehler in der ZENSUS-Software hin. …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de