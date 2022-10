Bibliotheken in der Oberpfalz mit Gütesiegel ausgezeichnet

Viele Bibliotheken in der Oberpfalz sind mit dem Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ ausgezeichnet worden. Bibliotheken mit diesem Siegel unterstützen Schulen in herausragender Weise bei der Nachwuchsförderung künftiger Leseprofis.

„Ihr Angebot begeistert klassische Bücherfans und nutzt zugleich die Chancen digitaler Formate“, betont Kunstminister Markus Blume anlässlich der Verleihung des Gütesiegels in der Stadtbücherei Augsburg. Die Auszeichnung geht an 12 wissenschaftliche, 17 kirchlich-öffentliche und 37 kommunale Bibliotheken in ganz Bayern. Darunter sind auch diese Oberpfälzer Bibliotheken:

Hochschulbibliothek der OTH Amberg-Weiden

Stadtbibliothek Amberg

Stadtbibliothek Neumarkt

Gemeinde- und Pfarrbücherei Obertraubling

Hochschulbibliothek Regensburg

Staatliche Bibliothek Regensburg

Universitätsbibliothek Regensburg

Bücherei Wackersdorf

Regionalbibliothek Weiden