Handgranate in den Saale-Auen in Hof gefunden

Nach dem Fund einer Handgranate gab es einen Polizeieinsatz in Hof. Der Gegenstand wurde kontrolliert gesprengt.

Passanten haben in den Saale-Auen in Hof nach Polizeiangaben eine Handgranate gefunden. Ein Sprengkommando habe eine kontrollierte Sprengung durchgeführt, teilte am Abend eine Polizeisprecherin mit. Schäden habe es nicht gegeben, der Einsatz sei beendet. Die Polizei hatte rund um die Fundstelle vorübergehend Rad- und Fußwege abgesperrt.

Zudem mussten die Bewohner eines Studentenwohnheimes das Gebäude verlassen. Es seien aber nicht viele Personen anwesend gewesen. (dpa/lby)