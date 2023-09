Hasenstall aufgebrochen und Hase entwendet

Schock für eine Hasenhalterin am Mittwochmorgen in Pyrbaum im Kreis Neumarkt.

Ein Unbekannter hatte dort in der Nacht zuvor das Schloss eines Hasenstalls geöffnet und eines der drei Tiere derart verletzt, dass der kleine Nager seinen Verletzungen wenig später in einer Tierklinik erlag. Einen weiteren Hasen nahm der Unbekannte mit. Der Dritte Hase blieb unverletzt in der Stallung zurück. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie Diebstahls eingeleitet.

Wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen in der Straße „Am Weinberg“ in Pyrbaum gemacht hat, soll sich mit der Polizei Neumarkt in Verbindung setzen.