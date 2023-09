Fahrradfahrer stürzt – Verursacher fährt einfach weiter

Bereits vor eine Woche am Montag kam es in Amberg an einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Radfahrer stürzte und mittelschwere Verletzungen erlitt.

Wie die Polizei jetzt berichtet, wurde der Unfall durch einen weißen VW Passat mit Weidener Kennzeichen verursacht, der dem Fahrradfahrer die Vorfahrt nahm. Obwohl es zu keinem direkten Zusammenstoß kam, musste der Radfahrer abrupt bremsen und stürzte. Er wurde stationär im Krankenhaus behandelt. Der Pkw-Fahrer war nach dem Vorfall einfach weitergefahren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Amberg zu melden.