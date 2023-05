Hauptzollamt warnt vor betrügerischen SMS

Das Hauptzollamt Regenburg warnt vor falschen Mitteilungen ans Handy, in denen behauptet wird, eine Sendung läge beim Zoll und es wären Gebühren fällig.

In der Nachricht ist zudem ein Link enthalten. Es handelt sich um eine Betrugsmasche. Der Empfänger soll nach Weiterleitung über den Link Überweisungen vornehmen oder seine Bankdaten preisgeben. In den letzten Tagen hatten sich vermehrt Bürger, vor allem aus dem Raum Amberg und Hof an die zuständigen Zollämter gewandt, weil sie den Betrag einzahlen wollten, um eine vermeintliche Sendung zu erhalten.

Andere hatten schon direkt an die Bundeskasse überwiesen. Der Zoll rät, solche Nachrichten einfach zu löschen.