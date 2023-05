Die schönsten Wanderstrecken mit der Bahn erkunden

Immer und überall stehen Autos am Waldrand oder die Parkplätze an beliebten Wanderrouten sind überfüllt. Nervt! Genau deshalb gibt’s jetzt ein neues Konzept: Bahn + Wandern im Oberpfälzer Wald. Wie der Name schon sagt, hat das alles auch etwas mit der Bahn zu tun.

Dass Wandern an sich eine sehr umweltschonende Freizeitaktivität ist, ist weithin bekannt. Wenn man dann auch noch mit der Bahn anreist, ist man zudem auf dem Weg zur ausgesuchten Tour umweltbewusst unterwegs. Genau deswegen haben sich die Länderbahn und die Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald etwas Besonderes überlegt: Eine Wanderkarte, die die Anreise mit der oberpfalzbahn mit Wandertipps in der Region verbindet.

Auch Klassiker wie Touren rund um den Hammersee, der Sieben-Brücken-Weg durch Schwandorf oder über den Goldsteig nach Muglhof sind mit dabei. Einfach mal das Auto stehen lassen: Hier finden Sie tolle Wandertipps