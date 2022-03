Hilfe für Spatz und Co. mit der Gebäudebrüterdatenbank

Es zwitschert bald wieder in den bayerischen Städten und Dörfern: Gebäudebrüter wie Rauch- und Mehlschwalben kommen Ende März, Anfang April wieder aus ihren Überwinterungsgebieten zurück und beziehen ihre Nester an und in unseren Gebäuden.

Doch in den meisten bayerischen Städten ist ein starkes Siedlungswachstum zu verzeichnen. Daher sind die gebäudebrütenden Vogelarten besonders auf unsere Hilfe angewiesen. Sie leiden durch den Rückgang von Brutmöglichkeiten an Gebäuden. Mit einer Gebäudebrüterdatenbank wird bayernweit die nötige Datenbasis zum Schutz der Gebäudebrüter ausgebaut. Beim Infoabend der Kreisgruppe Amberg-Sulzbach am Freitag, den 25. März 2022 um 19 Uhr in der Gaststätte „Blaue Taube“ in Gebenbach, können Interessierte mehr darüber erfahren.