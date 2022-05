Himmelsleiterspiel – Tirschenreuth spielerisch entdecken

Gemeinsam mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das war der Grundgedanke, aus dem heraus die Idee entstand, ein Spiel für die Stadt Tirschenreuth zu entwickeln. Herausgekommen ist jetzt das „Himmelsleiterspiel“.

Das Würfelspiel ist einfach in der Handhabung und die Spieler können so ganz nebenbei die schönsten Dinge der Stadt entdecken, denn auf vielen Spielfeldern befinden sich Motive von bekannten Sehenswürdigkeiten. Das Himmelsleiterspiel gibt’s ab sofort in der Tirschenreuther Tourist-Info für 10 Euro.