Hitlergruß beim Tanzen: Kripo ermittelt

Beim Pfingstfest in Bad Kötzting (Landkreis Cham) sollen drei junge Männer in Tracht beim Tanzen den Hitlergruß gezeigt haben.

Die Unbekannten stehen im Verdacht, für wenige Sekunden den rechten Arm gehoben zu haben, so dass er als Hitlergruß habe wahrgenommen werden können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorfall in einer Bar soll sich am 19. Mai ereignet haben, sei aber erst am 27. Mai gemeldet worden. Es bestehe kein Zusammenhang zum Lied „L’amour toujours“ des Künstlers Gigi D’Agostino. In den vergangenen Tagen hatte ein Video für große Empörung gesorgt, das Besucher einer Bar auf Sylt zeigt, die zu der Melodie des Partyhits „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“ grölen.

Wie schon zu zwei weiteren Vorfällen am 18. und am 25. Mai hat den Angaben nach das Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizei Regensburg auch zu dem Hitlergruß-Vorwurf Ermittlungen eingeleitet. (dpa/lby)