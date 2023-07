Hochzeitsalter in Bayern steigt

Hochzeitspaare in ihren Zwanzigern waren vor 40 Jahren noch die Regel. Inzwischen sei das Durchschnittsalter in Bayern um mehr als acht Jahre gestiegen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mit. Frauen waren demnach 2022 bei ihrer ersten Trauung um die 32 (32,2), Männer knapp 35 (34,7). Heiratswillige im Freistaat sind allerdings im Schnitt noch jünger als im Rest Deutschlands. Bundesweit gesehen heiraten Frauen mit 32,6 Jahren zum ersten Mal, Männer mit 35,1 Jahren.

Gleichgeschlechtliche Paare sind der Statistik zufolge meist älter. 2018 waren Frauen, die ihre Freundin heirateten, im Durchschnitt 43,5 Jahre alt. Männerpaare kamen demnach auf 47,4 Jahre. Viele Paare hätten lange darauf gewartet, endlich heiraten zu dürfen, deshalb seien auch viele Ältere vertreten, vermutet die Behörde. Erst seit dem 1. Oktober 2017 gibt es die «Ehe für alle». Seitdem sei das Alter gesunken. Inzwischen sind Frauenpaare um die 38 Jahre alt, Männer 42.

Kaum geändert hat sich dagegen der Altersunterschied zwischen den Heiratswilligen. Er schwanke über die Jahre zwischen zweieinhalb und drei Jahren, heißt es in der Mitteilung. Wenig überraschend: Männer sind in der Regel die Älteren. (dpa/lby)