Hof: Einbrecher scheitert an Tresor

Ein Einbrecher ist am Neujahrstag in Hof gleich zweimal an einem Tresor in einer Apotheke gescheitert.

Gegen 3 Uhr morgens hatte der Täter die Scheibe der Eingangstüre eingeschlagen und war so in die Innenräume gelangt. Dort versuchte der Mann vergeblich einen Tresor zu öffnen und zog zunächst ab. Rund zwei Stunden später kehrte er mit Werkzeug zurück.

Das hatte er offensichtlich in der Zwischenzeit geklaut und zwar von der Baustelle des ehemaligen Kaufhofs. Doch auch der neue Versuch ging mächtig in die Hosen. Denn der Räuber löste durch die Arbeiten am Tresor den Alarm des Rauchmelders aus. Der verhinderte „Panzerknacker“ türmte daraufhin und hinterließ einen Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Die Kripo Hof ermittelt jetzt in diesem Fall.