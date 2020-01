Spiegelabtreter in Hof festgenommen

Eine Vielzahl abgetretener Auto-Außenspiegel beschäftigte in den letzten Tagen die Polizei in Hof. Am Freitag wurde ein 37-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Zeugen hatten kurz zuvor beobachtet, wie der Mann mehrere Außenspiegel von geparkten Autos am Sophienberg abgetreten hatte. Wie sich herausstellte, waren es insgesamt acht und ein verbogener Scheibenwischer und damit ein Schaden von über 3.000 Euro. Der 37-Jährige hatte 2 Promille Alkohol intus. Bereits in der Silvesternacht waren am Sophienberg zwölf Autos auf ähnliche Weise beschädigt worden. Jetzt prüft die Polizei, ob auch diese Taten auf das Konto des Mannes gehen.