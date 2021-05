Hof: Mofa im Steinbruch versenkt

Wirbel um ein im Steinbruch versenktes Mofa am Sonntag in Hof.

Ein Passant hatte am Nachmittag drei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie ein Mofa in den mit Wasser befüllen Steinbruch warfen und informierte die Polizei. Ölflecke auf der Wasseroberfläche untermauerten vor Ort die Mitteilung. Die Feuerwehr und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit Tauchern rückten zur Bergung an. Allerdings musste die Aktion wegen der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden.

Aufgrund der Täterbeschreibung des Zeugen gerieten drei Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren in den Fokus der Polizei. Sie hatten sich unter die Zuschauer der Bergeaktion gemischt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen das Trio wegen eines Umweltdeliktes.