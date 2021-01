Hof: Polizei löst Instagram-Party auf

Die Polizei hat am Mittwoch eine Feier von Jugendlichen in Hof aufgelöst, die per Livestream auf Instagram übertragen wurde.

Die Streife hatte fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren beim Feiern mit Alkohol und Zigaretten erwischt. Die Inhaberin der Wohnung war zu dieser Zeit nicht zu Hause. Eine Zuschauerin der Liveübertragung hatte die Polizei verständigt. In der Küche fanden die Beamten zudem eine Warnbake, die zur Absicherung von Baustellen verwendet wird. Wie sich herausstellte, hatte sie ein 17-Jähriger im Dezember im Stadtgebiet gestohlen und in die Wohnung gebracht. Die Jugendlichen kassierten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Und es gab auch eine Anzeige wegen Diebstahls.