Der Landkreis Hof verschärft die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Region hat seit Tagen die höchsten Infektionszahlen in Deutschland. Die Schulen in der Region würden vorerst komplett geschlossen, kündigte Landrat Oliver Bär am Freitag in einer Pressekonferenz an.

Eltern sollen die Notbetreuung nur wirklich im Notfall in Anspruch nehmen. Die Stadt Hof verlegt die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22.00 Uhr auf 20.30 Uhr vor. Außerdem dürfen dort keine Präsenzgottesdienste mehr stattfinden, alle Sportanlagen und Bolzplätze würden gesperrt. Das Robert Koch-Institut meldete für die Stadt Hof am Freitag 571,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage. Der Landkreis Hof folgt mit einem Wert von 451,5. Seit Freitag können sich alle Menschen ab 18 Jahren in der Region Hof für eine Impfung anmelden. Es wurde ein Sonderkontingent von 4.000 Impfdosen des Herstellers AstraZeneca zur Verfügung gestellt. Der Impfstoff wird für Menschen über 60 Jahre empfohlen, aber auch Jüngere können sich damit impfen lassen. Der Ansturm für eine Registrierung war so groß, dass am Freitag der Server des Landkreises Hof überlastet war.