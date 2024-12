Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit LKW

Im oberfränkischen Kulmbach ist gestern Nachmittag ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann noch am Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 60-jährige Lastwagenfahrer nach rechts in eine Straße ein und übersah dabei den kreuzenden Radler. Dieser erlitt infolge des Zusammenstoßes lebensbedrohliche Verletzungen und erlag diesen noch an Ort und Stelle. Die Kulmbacher Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.