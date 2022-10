Hof: Wieder Geldautomaten gesprengt

Am Donnerstag (06.10.) war ein Geldautomat in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth dran. Am Freitag haben Panzerknacker wieder zugeschlagen. Gegen 03.10 Uhr wurde in Regnitzlosau im Landkreis Hof in der Friedrich-Adolf-Sörgel-Str. 1 ein Geldautomat der Sparkasse gesprengt. Er befand sich in einem Container.

Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw in Richtung der nahegelegenen A 93. Außerdem wurde der Polizei ein weiterer geöffneter Geldautomat im ca. 40 km entfernten Lichtenberg, ebenfalls Landkreis Hof, gemeldet. Derzeit prüfen Spezialisten, ob ein Tatzusammenhang besteht. Offensichtlich kam es in Lichtenberg aber zu keiner Sprengung. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.