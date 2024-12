Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A9 bei Helmbrechts im Kreis Hof. …

Unfall mit einer Schwerverletzten auf der A9 Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A9 bei Helmbrechts im Kreis Hof. …

Unfall mit einer Schwerverletzten auf der A9 Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A9 bei Helmbrechts im Kreis Hof. …

Bei witterungsbedingten Unfällen auf den Autobahnen in Oberfranken sind …

Mehrere Unfälle in Oberfranken Bei witterungsbedingten Unfällen auf den Autobahnen in Oberfranken sind …

Mehrere Unfälle in Oberfranken Bei witterungsbedingten Unfällen auf den Autobahnen in Oberfranken sind …

Bei der Kontrolle eines Mercedes am Donnerstag im Kreis Hof hat die Polizei …

Hof: Viel Geld bei Polizeikontrolle entdeckt Bei der Kontrolle eines Mercedes am Donnerstag im Kreis Hof hat die Polizei …

Hof: Viel Geld bei Polizeikontrolle entdeckt Bei der Kontrolle eines Mercedes am Donnerstag im Kreis Hof hat die Polizei …

In Oberfranken streift ein Lkw die Leitplanke an der Autobahn. Der Tank wird …

Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall mit aufgerissenem Tank In Oberfranken streift ein Lkw die Leitplanke an der Autobahn. Der Tank wird …

Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall mit aufgerissenem Tank In Oberfranken streift ein Lkw die Leitplanke an der Autobahn. Der Tank wird …

Schleierfahnder haben am späten Donnerstagabend bei einer Fahrzeugkontrolle im …

Auto mit 410 Kilo Pyrotechnik gestoppt Schleierfahnder haben am späten Donnerstagabend bei einer Fahrzeugkontrolle im …

Auto mit 410 Kilo Pyrotechnik gestoppt Schleierfahnder haben am späten Donnerstagabend bei einer Fahrzeugkontrolle im …

Foto: Maike Glöckner