Hof: Zuhälter verprügelt Freier

In Hof hat ein Zuhälter in der Nacht auf Samstag einen Freier verprügelt. Ein 33-Jähriger suchte eine Prostituierte in der Innenstadt auf. Weil seiner Meinung nach die Leistung von der Frau nicht erbracht worden war, verlangte er sein Geld zurück.

Die Prosituierte verweigerte die Rückgabe des Geldes und verständigte stattdessen ihren Freier. Dieser prügelte den 33-Jährigen kurzerhand aus der Wohnung. Der Freier erlitt dabei diverse Verletzungen. Gegen den Zuhälter wird jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.