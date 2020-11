Hofer Polizei schnappt Höschendieb

Einen Dieb mit einer besonderen Vorliebe für Damenslips hat die Polizei am Freitag in Hof überführt. Die Beamten entdeckten in der Wohnung des 29-Jährigen so einige Höschen.

Der erste Slip-Klau ereignete sich Anfang Oktober. Da sammelte der Täter von einem Wäscheständer aufgehängte Damenslips ein. Im Laufe der nächsten Wochen kehrte er noch 3 x zum Tatort im Wölbattendorfer Weg zurück und so summierte sich die Anzahl der gestohlenen Slips auf 22. Der Verdacht fiel schließlich auf den in der Nähe des Tatorts wohnenden 29-Jährigen.

Ein Durchsuchungsbefehl folgte, der am Freitag vollzogen wurde. Die Polizei stellte insgesamt 54 Damenslips sicher. Während die Anzeigenstellerin ihre Höschen wiedererkannte, müssen die restlichen Teile noch zugeordnet werden. Also – Frauen, die im Raum Hof noch Unterwäsche vermissen, sollen sich bei der Polizeiinspektion Hof melden. Der mutmaßliche Täter war übrigens geständig.