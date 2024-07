Hohe Temperaturen und Gewitter am Wochenende in Bayern

Die Temperaturen in Bayern bleiben auch am Wochenende hoch. Im manchen Regionen sollen es mehr als 30 Grad werden. Aber Gewitter und Regen können das sommerliche Wochenende trüben.

Die Temperaturen am Wochenende in Bayern bleiben hoch. Allerdings kann es auch vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Der Freitag bleibt überwiegend sonnig. Vom Nachmittag an in den Alpen und vom Abend an in Teilen Schwabens ist mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen erreichen laut der Vorhersage 27 bis 33 Grad.

Samstags wird es überwiegend heiter, aber größere Quellwolken und örtliche Gewitter sind laut DWD wahrscheinlich. Im südlichen Bayerwald liegen die Höchstwerte bei 24, am Untermain soll es bis zu 33 Grad heiß werden. In der Nacht seien zum Morgen hin erste Schauer oder Gewitter im Westen Bayerns möglich.

Am Sonntag scheint laut DWD zeitweise die Sonne. Nur im Osten des Freistaats bleibt die Sonne längere Zeit draußen. Vom Westen her sollen vermehrt Schauer und Gewitter nach Bayern ziehen. Die Höchsttemperaturen erreichen laut der Vorhersage zwischen 24 Grad im Allgäu und 31 Grad an der unteren Donau. (dpa/lby)

